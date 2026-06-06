31日に行われたキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦では先発出場し、73分までプレーした板倉滉。所属するアヤックスではリーグ戦18試合の出場にとどまったが「徐々に上がってきていますし、いつでも行ける準備はできている」と万全を強調した。アジア最終予選以降、日本代表は国際親善試合9試合を戦ったが、板倉はコンディション不良もあり、アイスランド戦を含めて3試合の出場にとどまっている。その間に渡辺剛や鈴