現地5日の全体練習からサポートプレーヤーとして、吉田麻也が再び日本代表に合流した。吉田が長らく背負った22番を継承した冨安健洋は「驚きというか予想していなかったですが、来るとなった時にはプラスだなと思いました」と率直な感想を口にした。吉田は31日に行われたキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦までの期間限定でチームに帯同。アイスランド戦ではキャプテンマークを巻いて前半14分までピッチに立ち、冨