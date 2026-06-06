ユルゲン・クロップ氏がレアル・マドリードの監督を務める可能性はないようだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。レアル・マドリード会長選挙に出馬しているエンリケ・リケルメ氏は、選挙で当選した場合にマンチェスター・シティからノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを獲得すると発言をしたことで、マンチェスター・シティがレアル・マドリードへの法的措置を検討していることが報じられるなど、