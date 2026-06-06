6日午後2時から始まる金沢百万石まつりのメインイベント「百万石行列」に向けて主役の利家公役とお松の方役を務める俳優が意気込みを語りました。百万石行列で前田利家公役を務める俳優・大東駿介さんと、お松の方役を務める俳優・菅井友香さんは6日午前11時半、そろって記者会見に臨みました。真っ赤な衣装でそろって登場Q お二人、真っ赤な衣装がお揃いですが、お互いの姿を見てみて、いかがですか。◇大東駿介さん…「美しいで