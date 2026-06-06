歌手の美川憲一が5日、自身のアメブロを更新。80歳を迎えた誕生日を、俳優の水谷豊や歌手の由紀さおりらの豪華なメンバーに祝ってもらったことを明かした。【映像】美川憲一、リハビリに励む様子や最新ショット2025年9月、洞不全症候群と診断され、ペースメーカーの取り付け手術を行っていた美川。11月に更新したInstagramでは、リハビリの際に違和感を感じたことを明かし、再度精密検査を行った結果、指定難病「パーキンソン