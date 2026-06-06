口座残高が「100万円」の通帳を拾って交番に届けた場合、「20万円の謝礼を請求できるのでは？」と考える人もいるかもしれません。 しかし、遺失物法では報労金は「落とし物の価値」を基準に算定され、通帳の価値は口座残高そのものではなく、通帳自体の価値や換金・悪用可能性などを踏まえて個別に判断されます。そのため、必ずしも高額な報労金を受け取ることができるとは限りません。 この記事では、通帳やクレジ