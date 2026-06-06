ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間5日、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。7回無失点と好投し、勝敗付かずに降板した。中5日でマウンドに上がった佐々木は先頭打者ネトを三ゴロに打ち取ると、2番トラウトは鋭く落ちるスプリットで空振り三振。3番メックラーもスプリット3連投で空振り三振を誘い、初回を打者3人で終えた。2回表には渡米後最速の100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、2イニング連続の