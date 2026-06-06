１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表がメキシコ・モンテレイで行っている事前合宿における一連の対応を巡って、一部メディアから批判的論調が飛び出した。森保ジャパンは、２日に当地に入り３日から練習をスタートさせたが、当初使用する予定だったメキシコ１部ティグレスのグラウンドのピッチコンディションが悪天候などで悪化したため、市内にある大学の施設を利用。しかし、ここも芝状態が良いわけではなく、４日の練