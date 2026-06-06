本拠地エンゼルス戦で快投…初回から剛速球投げ込む【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪い、無失点に抑えて降板した。打線の援護には恵まれず、4勝目はお預けとなった。初回は100.4マイル（約161.5キロ）を計測し、トラウトとメクラーを三振に仕留めるなど3者凡退。