【モデルプレス＝2026/06/06】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台挨拶に、なにわ男子の高橋恭平、俳優の岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇。撮影中の美容事情や、最近ハマっていることを明かした。【写真】高橋恭平、新ヘアスタイルで登場◆高橋ひかる、高橋恭平＆岩瀬洋志の“小顔”に危機感？イベントでは「最近ガチになっていること」を