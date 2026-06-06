【モデルプレス＝2026/06/06】歌手でタレントの中川翔子が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食に作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳双子出産タレント「カルピスバターを使うのすごい」晩御飯5品◆中川翔子、手料理一挙公開中川は、「晩御飯」とつづり、食卓に並べられた手料理の写真を複数枚投稿。「めちゃおいしくできたーーー！！！」とつづっている写真には、「鱈のムニエルバタポンレモンソー