【モデルプレス＝2026/06/06】超特急のカイ（小笠原海）とタカシ（松尾太陽）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。道を聞くとしたら、聞きやすいメンバーとそうでないメンバーについて語り合う場面があった。【写真】超特急、“初見で一番声かけづらい”と思うメンバー◆超特急タカシ＆カイ、道を聞きやすいメンバーはこの日はリスナーのメッセージから