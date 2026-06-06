韓国ゲーム実況者の第1世代、ナンニングさん（本名：ハン・テシク）の訃報が伝えられた。6月6日、配信者のモンキーはSNSを通じて、ナンニングさんの訃報を伝えた。【写真】2日前にイベント出席も…人気ユーチューバー、突然死去モンキーが公開した訃報によると、去る6月5日にナンニングさんは死亡した。享年46歳。出棺は6月7日午前に行われ、埋葬地は仁川（インチョン）家族公園だ。同日、モンキーは「本当に好きで尊敬していた兄