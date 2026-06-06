同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」。#2は「ストレンジャー・シングス 未知の世界」回の後編。引き続き、俳優・塩野瑛久さんとタレント・村重杏奈さんが、ホーキンスの住人たちへの偏愛を語り合います。後編は、ジョナサンかスティーブか、究極の2択に始まるキャラクター愛、悪役ヴェクナ／ヘンリーの魅力、そして80年代カルチャーへの憧れについて。※ ドラマ