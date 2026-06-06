阪神の２歳新馬で驚がくの勝ちっぷりを見せた牝馬に、ネット上が騒然としている。レース後はＸ（旧ツイッター）で「ジーティーサクラ」がトレンド上位入りするほど注目を浴びたレースとなった。６月６日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝６頭立て）で、単勝２番人気のジーティーサクラ（牝、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キタサンブラック）は北村友一騎手を背に５番ゲートからスタート。道中は３番手で進み、抜群の手応え