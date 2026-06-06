◆米大リーグパドレス０―５メッツ（５日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手が、メッツ戦の９回２死一塁で起用され、打者１人を空振り三振に仕留めた。０―４の９回、先月２９日以降登板がなかった守護神ミラーが登板したが、安打に盗塁も絡められ、１死三塁から適時打を浴びた。１７球を投げたこともあり降板し、松井が投入された。２死一塁で右打ちの巧打者ビエントスとの対戦となっ