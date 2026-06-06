元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）と娘でモデルの山本ミーア（１７）の親子ショットがアップされた。ミーアが６日に自身のインスタグラムを更新し、期間限定でＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫにオープンしたファッションブランド「ＢＲＥＡＴＨ」のレセプションパーティーに参加したことを報告した。ミーアはショートパンツで生足美脚を披露。母の美憂もウエスタンブーツがオシャレなカ