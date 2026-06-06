◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、８位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は１バーディー、２ボギーの７２で回り、通算１アンダーで、トップと３打差の１３位で決勝ラウンドに進んだ。「今日のピン位置を見たときに、昨日よりもチャンスにつけるのがタフな一日になると思っていた。午後ス