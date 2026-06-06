◆ＪＥＲＡセ・リーグ▽阪神前川右京外野手▽ＤｅＮＡ庄司陽斗投手【出場選手登録抹消】▽阪神百崎蒼生内野手▽ＤｅＮＡ堀岡隼人投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田悠伍投手▽日本ハム山崎福也投手▽楽天藤原聡大投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク山本祐大捕手▽楽天伊藤樹投手