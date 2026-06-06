「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、７回２安打無失点、メジャー移籍後最多となる１０奪三振をマークした。打線の援護なく４勝目は逃したが、二回にメジャー最速となる１００・６マイル（１６１・９キロ）を計測するなど、潜在能力を開花させたマウンドになった。チームはフリーマンのサヨナラ弾で連敗を阻止。再び貯金を「１８」に戻した。六回、この