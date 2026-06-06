暑さや紫外線、エアコンによる乾燥など、夏の肌は思っている以上にゆらぎやすい季節。そんな時期にぴったりのアイテムが、雪肌精から届きます。2026年7月1日（水）に数量限定で発売される「雪肌精 限定キット」は、ブランドを代表する人気アイテムを一度に楽しめる特別なセット。“冷やし雪肌精”という新しいスキンケア提案とともに、夏ならではの心地よいお手入れ時間を叶えてくれます♡ 夏にうれしい雪肌精の限定キット