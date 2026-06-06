元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。筋力トレーニングとプロテインの摂取で磨き上げているという、“ムキムキ”な最新ショットを公開した。【写真】「すげー筋肉」「ワイルドでカッコいい」“ムキムキ”ボディーを披露した魔裟斗＆矢沢心※矢沢は2枚目魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」と書き出し、二の腕など盛り上がった筋肉が際立ったタンクトップ＆ショートパンツ姿