第2ラウンド、通算3アンダーの渋野日向子＝リビエラCC（共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープン選手権は5日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で第2ラウンドが行われ、メジャー2勝目を狙う渋野日向子は71で回り、通算3アンダーの139で3位をキープした。首位とは1打差。42位から出た神谷そらが68と伸ばし、通算2アンダーで9位に