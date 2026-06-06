日本の古代国家誕生の歩みを示す遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県橿原市、桜井市、明日香村）が、世界文化遺産への「登録」の勧告を受けた６日、地元の首長らは「登録へ大きく前進した」と喜びをかみしめた。遺跡群を案内するガイドや住民からも祝福の声が上がった。（奈良支局吉田清均、小松夕夏）世界遺産「登録」が勧告されたことを受けて、奈良県の山下真知事と構成資産がある地元３市村長は６日午前７時から、県庁で