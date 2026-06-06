阪神・岩崎優投手（34）が6日、甲子園で開催されている「STADIUMHEROESDAY」の企画でファンクラブ会員の子供記者8人の取材を受け、プロ選手としての生き方を子どもたちに明かした。今季は抑えやセットアッパーと状況に応じて起用が変わっている岩崎に対して、「どの状況で投げるのが好きですか」の質問が飛ぶと、左腕は「投げるのが好きだから、どの場面でも一緒。勝っていても負けていても、同点でも一緒。そこへのこだわ