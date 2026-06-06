沖縄・奄美地方熱帯低気圧の影響により雨・風強まるきょうの沖縄・奄美地方は、熱帯低気圧の影響により雨や風が強まるでしょう。夜には九州南部にも前線に伴う雨雲がかかり、次第に雨の範囲が広がる見込みです。【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーションまた、北日本も一時的に雨の降る所があるでしょう。その他の地域でも太平洋側を中心に雲が広がりやすく、にわか雨があるかもしれません。【雨