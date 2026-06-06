ボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２９）が６日、愛知県国際展示場で開催された「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」の会場に、自身が経営するカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅｃｏｆｆｅｅ」を出店した。ドリップコーヒーなどドリンクだけでなく、「まずはボクシングファンに味わってほしい。ここから第一歩を踏み出したかった」と自家焙煎のコーヒー豆を数量限定で先行販売した。今大会はＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正