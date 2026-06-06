私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユは大学を卒業した後に大手企業に入社しました。近頃はようやく責任のある仕事を任されるようになり、毎日が充実しているようです。そんなある日、マユからおめでたい報告がありました。なんとお付き合いしている彼氏のヨウタくんからプロポーズされたというのです！嬉しさのあまり舞い上がってしまう私。ところがマユは、なんだか不安げな表情