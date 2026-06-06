＜ヨネックスレディス2日目◇6日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ルーキーの中澤瑠来、木戸愛、川岸史果、福山恵梨の4人がトータル4アンダー・首位に並んでいる。【写真】きょうの吉田鈴さんはパーリー染め1打差5位タイに吉田鈴、吉澤柚月、山本景子。2打差8位タイには阿部未悠、福田萌維、皆吉愛寿香、新人の藤本愛菜が続いて