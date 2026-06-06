スーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）の記者会見が５日、都内で行われ、スタジオジブリの鈴木敏夫氏も出席した。伝統芸能と革新的な演出が融合した「スーパー歌舞伎」は、二代目市川猿翁さんが創始したもので、今年で４０周年を迎える。今作ではジブリの同名傑作を舞台化し、アシタカを市川團子（２２）、サンを中村壱太郎（３５）、乙事主を團子の父で市川中車＝香川照之＝（６０）が演じ