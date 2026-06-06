モデルで俳優の佐々木希（38）が6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われた『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（9日発売ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベント取材会に出席。一部カットが先行公開され大反響があったことに照れ笑いした。【写真】美へそチラ！ちょんまげヘアにショートパンツで笑顔の佐々木希10年ぶりとなるカレンダー発売に、「一言で表すのが難しいんですけれども、いますごく高まっ