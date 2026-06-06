フリーアナウンサー垣花正（54）が6日、アシスタントを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ゲスト女優のスタイルの良さに感嘆する場面があった。この日は歌手で女優の観月ありさがスペシャルゲストとして登場。パーソナリティーの和田アキ子とは以前はプライベートでも親交があったといい、久しぶりの再会。「本当にお久しぶりですよね」と観月。約5年ぶりの再会も