「ヤクルト−日本ハム」（６日、神宮球場）ヤクルト・池山隆寛監督が試合前に報道陣の囲み取材に応じ、５日のメンバー表交換で日本ハム・新庄剛志監督と交わした会話について語った。ツバメ軍団の指揮官は、５日のメンバー表交換の際、３月の日本ハムととのオープン戦（エスコン）で対戦した際に新庄監督からプレゼントされた赤マスクを着用した。交換の際は「（新庄監督の）第一声は『楽しみにしてましたよ。優勝ですね』」