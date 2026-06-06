元俳優で美容家の君島十和子が5月30日、自身のインスタグラムを更新。「今日5月30日に60歳の誕生日を迎えました」と報告し、真っ赤なドレス姿や家族との誕生日パーティーの様子を公開した。【写真】「世界一美しく尊い60」真っ赤なドレス姿を披露した還暦・君島十和子※家族4ショットは下段2枚目君島は、数年前から憧れていたという真紅のドレスをまとい、ティアラとバースデータスキを身に着けた華やかな姿を披露した。さら