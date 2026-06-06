【モデルプレス＝2026/06/06】超特急のカイ（小笠原海）とタカシ（松尾太陽）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。カイが、メンバーへの想いを語る場面があった。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急カイ、体調不良時に感じたメンバーへの想い告白5月18日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」を体調不良のため欠席していた