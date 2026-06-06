「家が燃えている」と119番 大崎町で6日朝、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 志布志警察署によりますと、6日午前6時15分ごろ、大崎町横瀬で「家が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。 木造平屋の住宅1棟 約150平方メートルが全焼 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、会社員・千歳佑介さん（40）の木造平屋の住宅1棟、およそ150平方メートルが全焼しました。 千歳