メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市で長良川の美しさを守ろうと子どもたちがごみ拾いやアユの放流をするイベントが行われました。 6日朝、岐阜市の長良川で行われたのは「トヨタソーシャルフェス!!～長良川クリーン作戦～」です。 このイベントは、トヨタ自動車と地元の新聞社が地域の自然を守ろうと毎年実施し、今年で13年目を迎えました。 6日は午前7時から200人ほどの参加者が河川敷