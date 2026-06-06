モデルでタレントの鈴木奈々さん（37）が2026年5月28日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツをあわせたコーデを披露した。「1キロ減ってた！」鈴木さんは、「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした」といい、ラベンダー色のカーディガンとグレーのショートパンツ姿を投稿した。「52キロだったから1キロ減ってた！」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ラベンダー色のカーディガン