１月２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）のお別れの会が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。会場には、加藤さんの歩みを記した年表。「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」で２４年に認定された際に受賞したギネス認定証、新聞社に提出した詰将棋の原稿、家族写真、ネクタイなど思い出の品々が展示された。場内では、引退会見の音声が流された。午後３時から