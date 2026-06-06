１月２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）のお別れの会が６日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。藤井聡太六冠、清水市代会長ら棋士も出席した。祭壇の遺影は加藤さんが２０１７年１月２０日に行われた第８８期棋聖戦二次予選（対・飯島栄治八段）で最年長勝利をしたときのもの。ユリ、キクなどの白い花が添えられた。加藤さんは１９５４年に当時最年少記録となる１４歳７か月でプロ入り。５