加熱1分でゆで卵ができる!? そのまま食べても良し、サラダや麺のトッピングにしてアレンジしても良しなゆで卵。日々の食卓に上がるというご家庭も多いのでは？ 1分加熱したらあとは放置すればOKな「ほったらかしゆで卵」の作り方をご紹介します！ ラクにゆでられる！と喜びの声多数 つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、「簡単にエコで綺麗にできる」「1分たったら、火を止めてほっとけばいいので楽ちん