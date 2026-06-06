親の行動一つで、子どもの人間関係が大きく変わってしまう…これ以上のエスカレーションはなんとしても避けたいですね。でも、ママ友のマウント行為は止まる気配がなく…。その後の展開は、誰もが予想しなかった方向へと向かっていくのです。>>【まんが】マウントが止まらないママ(ウーマンエキサイト編集部)