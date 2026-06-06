JRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が4日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた特別公演『ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の「お兄ちゃんネル競馬コメディ」〜チーム矢作がやってくる！〜』に登場し、異例のお笑いデビューを果たした。【動画】坂井瑠星がNGKでマキバオー？に乗る矢作師・古川奈穂も大熱演競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世