◇MLB ドジャース-エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が先発登板し7回無失点と好投しました。前回登板から中5日で今季11度目の先発マウンド。初回、マイク・トラウト選手から空振り三振を奪うなど三者凡退に抑える立ち上がりを見せました。2回以降はミゲル・ロハス選手をはじめとしたバックの好守備にも助けられ、アウトを積み重ねます。4回までは相手打線に1安打も許さない素晴らしい投球