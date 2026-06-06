6月2日、福岡第一高校第一薬科大学内、都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026東アジア地区予選」が開幕。5日までに男子U18日本代表はこれまでに2試合を戦い、1勝1敗で大会3位につけている。 今大会は、5チームによる総当たり戦で行われ、上位4チームが「FIBA U18アジアカップ2026」へ進む。ここまで韓国が3勝0敗で、2試合を消化した中国が2勝で、本戦への出場権を獲得した。 U18日本