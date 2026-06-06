SNSで自分の日常を投稿するのが当たり前の現代において、「カメラ性能」はスマホを選ぶ上で重視したい要素の1つとなっている。加えて、スマホの価格が全体的に上昇しているのでコスパの良さや、所有欲を満たすようなデザイン性などスマホを選ぶ基準は沢山ある。 【画像あり】数多くのフィルターを使って撮影したイベントの様子 そんな中、『Nothing Phone (4a)』を使用してみたのだが、内部構造が見えるシースル