楽しみながら川の豊かな自然を守ろうと、岐阜市の長良川で清掃活動とアユの放流が行われました。 【写真を見る】長良川の豊かな自然を残すため市民らが清掃活動 きれいな河川敷に笑顔の子どもたち 約2万5千匹のアユの稚魚を放流 岐阜市 「TOYOTA SOCIAL FES!!」と呼ばれるこのイベントは、長良川の自然を未来に残そうと開かれたものです。6日は約200人の市民らが参加し、河川敷に落ちていた布やプラスチック製品のゴミなどを丁寧