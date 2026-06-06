（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統のアフリカ南部エスワティニ（旧スワジランド）訪問が中国の妨害行為によって一時見合わせを余儀なくされたことを巡り、立法院（国会）は5日、中華人民共和国政府の粗暴な行為を厳しく非難する提案を全会一致で可決した。提案は与党・民進党立法院党団（議員団）が提出した。頼総統は当初、4月22日にエスワティニ訪問に出発予定だったが、セーシェル、モーリシャス、マダガスカルの3カ国