「厚揚げのごまみそ炒め」【画像で見る】厚揚げでお肉に負けない食べ応え！「厚揚げのごまみそ炒め」食費は抑えたいけれど、おかずはしっかりと食べたい！そんな時にはお財布に優しい厚揚げが大活躍です。ご飯よく合うみそ味で、お肉派の人にも大満足な食べ応え。野菜もタンパク質もたっぷり食べられる、メインのおかずレシピのご紹介です。■厚揚げのごまみそ炒めこっくりみそ味でご飯がもりもり進むご飯がもりもり進む！【材料・