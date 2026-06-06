うどんは凍ったまま使うから時短にも◎バターのコク、きのことベーコンのうまみが抜群です！【画像を見る】カレー風味×シャキシャキレタスがやみつきに！「豚肉とレタスのカレー焼きうどん」フライパン1つで手軽に作れる焼うどんは、たっぷり野菜で満足感のある食べごたえが魅力。味つけ次第で印象も変わるので、メニューの幅も広がります。うどんはゆでずに凍ったままでOKだから時短にも◎。サッと作れて、お腹もしっかり満たし